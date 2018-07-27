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Otomobilin arkasına köpek bağlayıp sürükleyen çiftçi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 15:03 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği sürüklediği öne sürülen çiftçi Ramazan D.

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği sürüklediği öne sürülen çiftçi Ramazan D. (55) gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Fethiye- Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana gelen olay, bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenince ortaya çıktı. 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanan köpek, sürüklenerek çekildi. Video kaydını yapan arkadaki araçtan ağlama sesleri duyuldu. Görüntüde arkadaki araç sürücüsünün uzun uzun kornaya basarak, köpeği sürükleyen otomobili durdurduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki toplayan görüntüler üzerine, polise çok sayıda ihbar geldi. Olaydan sonra çalışma başlatan polis, zanlı Ramazan D.'yi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen, sahibi olduğu köpeği aracın bagajına koyduğunu, nasıl düştüğünü görmediğini söylediği belirtilen Ramazan D., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği Ramazan D.'yi, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Öte yandan sağlık durumu iyi olan köpek, Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

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