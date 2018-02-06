Otomobilin bagajından kaçaklar çıktı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polis tarafından düzenlenen yol uygulamasında 2 otomobilde yapılan aramada yeşil reçete ile satışı yapılan 9 bin 500 adet hap ile toplan 9 kaçak ele geçirildi. Otomobillerde bulunan 4 İran uyruklu tutuklanırzken, kaçaklar ise Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve insan kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Erzurum-Ağrı karayolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan 38 palakalı iki otomobilde arama yapıldı. İçerisinde 3 İran uyruklu kişi ile 2'si bagajda 5 Afganlı kaçağın bulunduğu otomobilde yeşil reçeteli 9 bin 500 adet hap ele geçirildi. Yine İran uyruklu sürücünün kullandığı diğer otomobilde ise 4 Afgan uyruklu kaçak yakalandı.

Polis, 9 kaçakla birliklikte bu kişilere aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı İran uyruklu 4 kişiyi adliyeye sevk etti. İran uyruklu M.G, A.A.N, M.J. ve G.A., çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyete götürülen 9 zAfgan uyruklu kaçak ise Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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