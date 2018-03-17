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Otomobilin camını parke taşıyla parçaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 13:15 | Son Güncelleme

AYDIN (İHA)

Otomobilin camını parke taşıyla parçaladı

AYDIN (İHA)

Otomobilin camını parke taşıyla parçaladı

Otomobilin camını parke taşıyla parçaladı

Otomobilin camını parke taşıyla parçaladı

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