HABER

Otomobilin çaptığı motosiklet, karşı şeride geçti: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 22:11 | Son Güncelleme

ADANA'da otomobilin çarptığı motosiklet, karşı şeride geçip, başka bir otomobilin altında kaldı.

Otomobilin çaptığı motosiklet, karşı şeride geçti: 2 ölü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da otomobilin çarptığı motosiklet, karşı şeride geçip, başka bir otomobilin altında kaldı. Kazada, motosiklette bulunan Ahmet Özdemir (19) ile ismi öğrenilemeyen genç bir erkek hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı havaalanı kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Mersin yönünde giden ve sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 DER 94 plakalı motosiklete, iddiaya göre plakası alınamayan bir otomobil arkasından çarpıp, kaçtı. Kontrolden çıkan motosiklet, refüje çapıp, karşı şeride geçti ve kent merkezi yönünde ilerleyen Nurettin Yılmaz'ın kullandığı 01 FB 038 plakalı otomobilin altına girdi. Yılmaz'ın ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklette bulunan Ahmet Özdemir ile kimliği öğrenilemeyen genç bir erkeğin öldüğü belirlendi.
Polisin kaza ve cesetler üzerinde inceleme yaptığı sırada alt geçidin çevresinde toplanan kalabalık da meraklı gözlere çalışmaları izledi. Meraklı kalabalık, polis tarafından güçlükle dağıtıldı. İki gencin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kent merkezi yönünde kapanan alt geçit, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çaptığı motosiklet, karşı şeride geçti: 2 ölüOtomobilin çaptığı motosiklet, karşı şeride geçti: 2 ölüOtomobilin çaptığı motosiklet, karşı şeride geçti: 2 ölüOtomobilin çaptığı motosiklet, karşı şeride geçti: 2 ölü

Erdoğan, İnce ve Akşener ne kadar oy alacak?Erdoğan, İnce ve Akşener ne kadar oy alacak?
TRT'de partilere ayrılan süre tartışma yarattıTRT'de partilere ayrılan süre tartışma yarattı
Ertuğrul Günay: İktidarın erken seçim kararı ayağına dolaşmış gibi görünüyorErtuğrul Günay: İktidarın erken seçim kararı ayağına dolaşmış gibi görünüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada

Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.