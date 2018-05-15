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Otomobilin çaptığı motosiklet, karşı şeride geçti: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 08:53 | Son Güncelleme

ADANA'da otomobilin çarptığı motosiklet, karşı şeride geçip, başka bir otomobilin altında kaldı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da otomobilin çarptığı motosiklet, karşı şeride geçip, başka bir otomobilin altında kaldı. Kazada, motosiklette bulunan Ahmet Özdemir (19) ile ismi öğrenilemeyen genç bir erkek hayatını kaybetti. Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı havaalanı kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Mersin yönünde giden ve sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 DER 94 plakalı motosiklete, iddiaya göre plakası alınamayan bir otomobil arkasından çarpıp, kaçtı. Kontrolden çıkan motosiklet, refüje çapıp, karşı şeride geçti ve kent merkezi yönünde ilerleyen Nurettin Yılmaz'ın kullandığı 01 FB 038 plakalı otomobilin altına girdi. Yılmaz'ın ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklette bulunan Ahmet Özdemir ile kimliği öğrenilemeyen genç bir erkeğin öldüğü belirlendi. Polisin kaza ve cesetler üzerinde inceleme yaptığı sırada alt geçidin çevresinde toplanan kalabalık da meraklı gözlere çalışmaları izledi. Meraklı kalabalık, polis tarafından güçlükle dağıtıldı. İki gencin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kent merkezi yönünde kapanan alt geçit, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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