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Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirsiz bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirsiz bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Güneş Caddesi Şahin Tepesi Mevkii yakınlarında meydana geldi. Altındağ'dan Buca yönüne giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir kadına çarptı. Talihsiz kadın otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 50 metre sürüklenirken, sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada kadının üzerinde kimlik bulunamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Talihsiz kadının cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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