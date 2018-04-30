Otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, otomobilin çarptığı 86 yaşındaki İsmail Çelikcan yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan sürücü Ekrem Ağır yakalandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Abant yolunun Akçaalan mevkiinde meydana geldi. Abant Tabiat Parkı'ndan Bolu istikametine giden Ekrem Ağır idaresindeki 06 EKR 35 plakalı lüks otomobil, Berat Kandili nedeniyle gittiği camiden evine dönen İsmail Çelikcan’a çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adama çarptığını fark eden otomobil sürücüsü, durumu jandarma ve 112 Acil ekiplerine haber verdi. Sürücü Ekrem Ağır, daha sonra çevredekilerin tepkisinden korkarak otomobiline binip kaçtı. Olay yerinde kalp masajı yapılan İsmail Çelikcan, daha sonra ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çelikcan, buradaki tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Kaçan sürücü ise Çaydurt mevkiinden TEM Otoyolu’na çıktığı sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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