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Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp kaçtığı Mustafa Yılmaztürk (76), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yılmaztürk'e çarpan otomobil sürücüsü Özkan A. (29) polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Özkan A. yönetimindeki 26 UZ 865 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Yılmaztürk'e çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Yılmaztürk, kaza yerinden tesadüfen geçmeen 112 ambulansındaki sağlık ekibi tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Yılmaztürk, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü Özkan A. Ertuğrulgazi Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Özkan A.'nın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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