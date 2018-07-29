HABER

Otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 15:18 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da yolda emniyet aldıkları sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Harun Şahin, memlekete Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı

Gizem KARADAĞ-Ramazan SARICI/ANKARA, (DHA)- ÇANKIRI'da yolda emniyet aldıkları sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Harun Şahin, memlekete Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
​Çankırı- Kastamonu karayolu Kenbağ mevkiinde Satılmış A. (53) yönetimindeki 18 KZ 841 plakalı otomobil, yol emniyeti alan polis memuru Harun Şahin (20) ile Mehmet Akif Yıldırım'a (27) çarptı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Çankırı ziyaretinde görev almak için Kırıkkale'den kente gelen ekipte bulunan polis memuru Harun Şahin kazada şehit olurken, Mehmet Akif Yıldırım ise yaralandı.
Şehit Harun Şahin için memleketi Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki törene Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, milletvekilleri, emniyet müdürleri, şehit polisin mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Şehit polisin kız kardeşi Özlem Şahin, ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Harun Şahin'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bu arada, polislere çarpan otomobilin sürücüsü Satılmış A. ise gözaltına alındığı Çankırı'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandıOtomobilin çarpması sonucu şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandıOtomobilin çarpması sonucu şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandıOtomobilin çarpması sonucu şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı

PARTNEREge'de aşk turuEge'de aşk turu
Esenyurt'ta omuz atma tartışması sonrası feci şekilde dövüldüEsenyurt'ta omuz atma tartışması sonrası feci şekilde dövüldü
Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

İlginizi Çekebilir

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tecavüzcü kocadan mide bulandıran savunma! 'Boşanacağız senden hatıra kalsın'

Tecavüzcü kocadan mide bulandıran savunma! 'Boşanacağız senden hatıra kalsın'

İzmir'de komşularına karşı çaresiz kalan hayvansever sokağa bunu yazdı: Hayvanları elleme!

İzmir'de komşularına karşı çaresiz kalan hayvansever sokağa bunu yazdı: Hayvanları elleme!

Isparta Yalvaç’taki fabrikada patlama: Ölü ve yaralı var

Isparta Yalvaç’taki fabrikada patlama: Ölü ve yaralı var

Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!

Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Erdem Gürgür'ün annesinin feryadı yürek burktu!

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Erdem Gürgür'ün annesinin feryadı yürek burktu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.