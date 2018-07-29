Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde otomobilin çarptığı 13 domuz telef oldu. Yoldan çıkan otomobilin sürücüsü de yaralandı.
Kaza, dün akşam Elmalı- Finike karayolu Düdenköy kavşağında meydana geldi. Azmi Şen yönetimindeki 07 VGV 97 plakalı otomobil, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Yoldan çıkan otomobilin sürücüsü Azmi Şen yaralandı. Azmi Şen, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada, 13 domuz ise telef oldu. Domuzlar ekiplerin çalışması sonucu yoldan kaldırıldı.
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