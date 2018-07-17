Otomobilin çarptığı 2 yaya, hayatını kaybetti (3)

TOPRAĞA VERİLDİLER
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Dilara Önal (16), memleketi olan İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Büyük Cami'de, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Ahrandı Mezarlığı'na defnedildi. Ufuk Toğul (47) ise Konak Gültepe semtinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Davut CAN / İZMİR (DHA)
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