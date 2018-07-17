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Otomobilin çarptığı 2 yaya, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 09:04 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde,yolun karşısına geçmek isterlerken 19 yaşındaki Y.G.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde,yolun karşısına geçmek isterlerken 19 yaşındaki Y.G. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ufuk Togul (47) ile kimliği henüz teşhis edilemeyen bir kadın kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti. Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınlarında meydana geldi. Balçova'dan Konak yönüne giden Y.G. (19) yönetimindeki 35 ADL 109 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ufuk Togul ile kimliği henüz belirlenemeyen kadına çarptı. Kazada, iki yaya ile otomobilde bulunan İrem Y. (19) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan İrem Y. ve Ufuk Togul İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralı ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Togul ve kimliği belirsiz kadın, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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