Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kavaklı mezrasında otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu.

Kaza, Hasankeyf’e bağlı Kavaklı mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gercüş’ten Batman’a seyir halinde bulunan Mahmut Solmaz (45) idaresindeki 07 MFU 66 plakalı otomobil, karayolundan geçen koyunlara çarptı. Kazada, 20 koyun telef olurken, araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.