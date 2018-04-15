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Otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kavaklı mezrasında otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu.Kaza, Hasankeyf’e bağlı Kavaklı mezrasında meydana geldi.

Otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kavaklı mezrasında otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu.
Kaza, Hasankeyf’e bağlı Kavaklı mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gercüş’ten Batman’a seyir halinde bulunan Mahmut Solmaz (45) idaresindeki 07 MFU 66 plakalı otomobil, karayolundan geçen koyunlara çarptı. Kazada, 20 koyun telef olurken, araçta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu

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