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Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 23:37 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Eyüp Sabri Yeşilkaya, hastanede öldü.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Eyüp Sabri Yeşilkaya, hastanede öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Yakubiye Mahallesi’nde meydana geldi. Babaannesiyle yolda yürüyen Eyyüp Sabri Yeşilkaya’ya sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acilde tedaviye alınan Eyyüp Sabri, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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