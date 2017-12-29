Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk, öldü

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da ailesiyle birlikte yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Serhat Dalkılıç, hayatını kaybetti.
Seyrantepe Kavşağı'ndan Dicle Üniversitesi yönüne giden Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun kullandığı otomobil, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Serhat Dalkılıç'a çarptı. Ağır yaralanan Dalkılıç, olay yerine sevk edilen ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serhat Dalkılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından, ismi açıklanmayan polis memuru gözaltına alındı.
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