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Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ali öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 14:49 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Mehmet Ali Güneş, hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ali öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Mehmet Ali Güneş, hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Karaköprü ilçesinin kırsal Akziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Güneş'e çarptı. Ağır yaralanan Mehmet Ali Güneş, çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Ali Güneş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Güneş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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