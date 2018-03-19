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Otomobilin çarptığı at, telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada bir at telef olurken, sürücü hafif yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Taşlıçay köyü mevkiinde meydana geldi.

Otomobilin çarptığı at, telef oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada bir at telef olurken, sürücü hafif yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Taşlıçay köyü mevkiinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 12 T 564 plakalı otomobil, aniden yola çıkan başı boş ata çarptı. At olay yerinde telef oldu, sürücü hafif yaralandı.
Telef olan at, karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı at, telef oldu

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