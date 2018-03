Otomobilin çarptığı at, telef oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada bir at telef olurken, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Taşlıçay köyü mevkiinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 12 T 564 plakalı otomobil, aniden yola çıkan başı boş ata çarptı. At olay yerinde telef oldu, sürücü hafif yaralandı.

Telef olan at, karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı.