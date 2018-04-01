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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

Erzincan da Mart ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.Görüntülere yansıyan trafik kazalarında, Halitpaşa Caddesi üzerinde seyir eden bir otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan bir bisikletli ile çarpışıyor.

Erzincan da Mart ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.
Görüntülere yansıyan trafik kazalarında, Halitpaşa Caddesi üzerinde seyir eden bir otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan bir bisikletli ile çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle bisikletli yaya havada takla atmasının ardından yere düşüyor. Diğer bir kaza ise Erzincan-Erzurum karayolunda seyir eden bir tırın kavşağa girmekte olan başka bir otomobil ile çarpışması görüntülere yansıyor.
Kaydedilen 2 ayrı kazadaki sürücülerin dikkatsizliğinin ön plana çıktığı görüldü.

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