Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü 70 yaşındaki Hayrettin Şengür hayatını kaybetti.
Kaza saat 21.00 sıralarında, D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı'nda meydana geldi. Sadullah S. yönetimindeki 81 FN 072 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Hayrettin Şengür'e çarptı. Otomobilin ön camına çarpan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekibi geldi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayrettin Şengür, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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