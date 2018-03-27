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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Emir Bedirhan Tapsız (14), yaşamını yitirdi.  Kaza, Kadirli- Adana karayolu Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana geldi.

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Emir Bedirhan Tapsız (14), yaşamını yitirdi.
Kaza, Kadirli- Adana karayolu Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Durmuş Ali A. yönetimindeki 01 D 2128 plaklı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emir Bedirhan Tapsız’ın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Tapsız, olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi kaldırıldı. Buradan Adana'daki Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Tapsız, yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Durmuş Ali A. gözaltına alındı.

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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldüOtomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldüOtomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldüOtomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

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