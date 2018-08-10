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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 22:49 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, bisikletiyle gezen 15 yaşındaki Kerem Durmaz, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, bisikletiyle gezen 15 yaşındaki Kerem Durmaz, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza akşam saatlerinde, Düzce-Yığılca yolunun Çakırlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine giden Sadettin Taşlıdere yönetimindeki 81 AAB 268 plakalı otomobil, yol kenarında bisikletiyle gezen Kerem Durmaz'a çarptı. Bisikletiyle yol kenarına fırlayan Kerem Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kerem Durmaz'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldüOtomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldüOtomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldüOtomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

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