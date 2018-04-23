Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın merkez Selçuklu ilçesinde, otomobilin kavşakta çarptığı bisikletin sürücüsü Mehmet Sert (37), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi Kule Site kavşağında meydana geldi. Mehmet Kağan Yurteri yönetimindeki 07 MKP 43 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle Mehmet Sert'in kullandığı bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Sert, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Sert'i ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Sert, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Mehmet Kağan Yurteri ise gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!
AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?
Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar
Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu
İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum