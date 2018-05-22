HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 07:34 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü İlyas Memiş (19) hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü İlyas Memiş (19) hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Bağbaşı Mahallesi yönüne giden Ramazan Topal yönetimindeki 20 ED 925 plakalı otomobil, İlyas Memiş'in kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, İlyas Memiş ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Memiş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Ramazan Topal, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Çöplükte yasak aşk dehşeti!Çöplükte yasak aşk dehşeti!
Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Pelda K.’nın çocukları için Aile Bakanlığı devreye girdi

Pelda K.’nın çocukları için Aile Bakanlığı devreye girdi

Uzaklaştırma kararı vardı, eve zorla girip 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı

Uzaklaştırma kararı vardı, eve zorla girip 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.