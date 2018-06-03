Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobil çarpan bisiklet sürücüsü Mehmet Aslan (76), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Çivril Galericiler Sitesi'nin önünde meydana geldi. Denizli'den Uşak yönüne giden Onur Öz'ün kullandığı 64 BH 787 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Aslan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan kasksız bisiklet sürücüsü Aslan, hayatını kaybetti. İhbarla gelen polisin, olay yerindeki incelemesinin ardından Mehmet Aslan'ın cenazesi, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Onur Öz'ü gözaltına aldı.
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