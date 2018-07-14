Otomobilin çarptığı cip, takla attı: 5 yaralı

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı cipin takla atması sonucu 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı. Bir polis memuru, cipten düşen Türk bayrağını kaldırıp, tekrar araca koydu. Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi Köroğlu rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Emin Kule yönetimindeki 34 Z 7356 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Sinan Yağcı yönetimindeki 34 AFJ 122 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip, taklalar atarak yol kenarına savruldu. Kazada, cipin sürücüsü Sinan Yağcı ile yanındaki Özcan, Fatmagül, Çağatay (5) ve Emir Yağcı (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. POLİSİN BAYRAK HASSASİYETİ Bu arada, kaza sırasında cipten düşen Türk bayrağı, Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından alınarak tekrar araca kondu.
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