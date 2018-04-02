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Otomobilin çarptığı çocuk çatıya düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 17:54 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil yol kenarında yürüyen anne ve iki çocuğuna çarparken, çocuklardan biri savrularak yaklaşık 2 metre yükseklikteki çatıya düştü.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen anne ve iki çocuğuna çarptı.

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil yol kenarında yürüyen anne ve iki çocuğuna çarparken, çocuklardan biri savrularak yaklaşık 2 metre yükseklikteki çatıya düştü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve bir çocuğu bina duvarına çarparken, diğer çocuğu ise yaklaşık 2 metre yükseklikteki çatıya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve çocukları hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından olay yerine gelen bir görgü tanığı, "Ben buraya geldiğimde otomobil yolda yürüyen 3 kişiye çarpmıştı. Yerde yatan 2 kişinin durumu ağırdı, bir kişi de çatıya uçmuştu. Çatıdaki çocuk ’anne’ diye bağırıyordu" diye yaşadıklarını anlattı.
Öte yandan; dehşet anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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