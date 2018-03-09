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Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 23:25 | Son Güncelleme

Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışan otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Kaza, Kayseri-Sivas yolu Büyüktuzhisar mevkiinde meydana geldi.

Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışan otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, Kayseri-Sivas yolu Büyüktuzhisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y.’ye (15) H.Ş.’nin kullandığı 38 HG 670 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, M.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. M.Y.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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