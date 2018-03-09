Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışan otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, Kayseri-Sivas yolu Büyüktuzhisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y.’ye (15) H.Ş.’nin kullandığı 38 HG 670 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, M.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. M.Y.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık
Oto yıkamanın bahçesinde bulundu!
Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması
Minik Ceylin davasında babaannesinin sözleri yürek yaktı
Hayvanlarla konuşan 2 yaşındaki çocuk efsane oldu
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?
Son yaptığı 'pes' dedirtti! Ünlü modele takipçileri bile ayar verdi
Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir
Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum