HABER

Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Siirt’te otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Hasret Kezer hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, dün akşam sularında merkeze bağlı Aktaş köyünde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Murat Ö.’nün kullandığı 34 KK 6427 plakalı aracın çarpmasıyla ağır yaralanan 13 yaşındaki Hasret Kezer, tedavi gördüğü Batman Bölge Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti.Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hasret Kezer’in cenazesi köyde defnedilecek.

Siirt’te otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Hasret Kezer hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam sularında merkeze bağlı Aktaş köyünde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Murat Ö.’nün kullandığı 34 KK 6427 plakalı aracın çarpmasıyla ağır yaralanan 13 yaşındaki Hasret Kezer, tedavi gördüğü Batman Bölge Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hasret Kezer’in cenazesi köyde defnedilecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Binlerce kişiye 100 bin TL faizsiz kredi geliyor!

Binlerce kişiye 100 bin TL faizsiz kredi geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.