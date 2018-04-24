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Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce yuvarlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

Van’da otomobilin çarptığı çocuk, yerde metrelerce yuvarlandı.

Van’da otomobilin çarptığı çocuk, yerde metrelerce yuvarlandı. Kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, akşam saatlerinde trafikte seyreden bir sürücü, aniden bir çocuğa çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce yuvarlanırken, sürücü ise hemen duruyor. Çevredekilerin müdahale etmesi sonucu çocuk hastaneye kaldırılıyor.
Hastaneye kaldırılan çocuğun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

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