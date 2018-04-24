Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce yuvarlandı

Van’da otomobilin çarptığı çocuk, yerde metrelerce yuvarlandı. Kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, akşam saatlerinde trafikte seyreden bir sürücü, aniden bir çocuğa çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce yuvarlanırken, sürücü ise hemen duruyor. Çevredekilerin müdahale etmesi sonucu çocuk hastaneye kaldırılıyor.
Hastaneye kaldırılan çocuğun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.
Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
24 Haziran seçim anketlerinde HDP'li Demirtaş'ın oy oranıyla ilgili bomba iddia
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum