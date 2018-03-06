Tekirdağ’ın Saray ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarındaki bakkal dükkanına girdi.
Olay, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 ZN 1215 plakalı otomobille Çerkezköy’den Saray istikametine gitmekte olan Hanifi K. (35), Yeniköy mevkinde yolun karşısına geçmek isteyen 5. sınıf öğrencisi Aynur Ç.’ye çarpmamak için direksiyonu kırarak yol kenarındaki bakkal dükkanına girdi. Sürücü direksiyonu kırmasına rağmen aracın sol kısmının çocuğa çarpmasına engel olamadı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan 10 yaşındaki Aynur Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaş çocuğun yardımına koşarken durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan tahlisiz çocuk Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!
Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü, gözaltına alındı
Uçurumdan gelen esrarengiz ses sonu oluyordu
İş adamına oğlundan kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü
Trump'tan Ortadoğu'yu karıştıracak açıklama: Gidebilirim
AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...
Youtube yeni özelliğini duyurdu
Hükümet hadım için harekete geçiyor! Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama
Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum