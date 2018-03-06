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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarındaki bakkal dükkanına girdi.
Olay, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 ZN 1215 plakalı otomobille Çerkezköy’den Saray istikametine gitmekte olan Hanifi K. (35), Yeniköy mevkinde yolun karşısına geçmek isteyen 5. sınıf öğrencisi Aynur Ç.’ye çarpmamak için direksiyonu kırarak yol kenarındaki bakkal dükkanına girdi. Sürücü direksiyonu kırmasına rağmen aracın sol kısmının çocuğa çarpmasına engel olamadı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan 10 yaşındaki Aynur Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaş çocuğun yardımına koşarken durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan tahlisiz çocuk Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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