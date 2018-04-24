Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet Ali Baydoğan (21), kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaza bugün saat 15.00 sıralarında, Denizli-İzmir karayolu Kumkısık kavşağında meydana geldi. İhsan Öküt yönetimindeki 34 HZ 0131 plakalı otomobil, Denizli'den Aydın istikametine giderken, önünde ilerleyen Mehmet Ali Baydoğan'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü Baydoğan, kazada ağır yaralandı. Öküt'ün ihbarıyla kaza yerine, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baydoğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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