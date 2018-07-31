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Otomobilin çarptığı Enes, yaşama tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 13:10 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil sürücüsünün çarpmasıyla ağır yaralanan ve 9 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Enes Kurtoğulları (15) bu sabah hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı Enes, yaşama tutunamadı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil sürücüsünün çarpmasıyla ağır yaralanan ve 9 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Enes Kurtoğulları (15) bu sabah hayatını kaybetti.
Olay, 22 Temmuz günü Bekirbey Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Enes Kurtoğulları'nın kullandığı bisiklete Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten yola savrularak ağır yaralanan Enes, yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kurtoğulları, 9 gündür devam eden yaşam savaşını bu sabah kaybederek yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını üzen Enes Kurtoğulları’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Enes'in ölümüne yol açan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma ise sürdürülüyor.

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