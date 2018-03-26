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Otomobilin çarptığı engelli motosikleti sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

SİVAS'ta kavşakta otomobilin çarptığı engelli motosikletinin sürücüsü hayatını kaybetti.  Kaza saat 12.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki Hurdacılar Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Otomobilin çarptığı engelli motosikleti sürücüsü öldü

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta kavşakta otomobilin çarptığı engelli motosikletinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza saat 12.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki Hurdacılar Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Volkan Yılmaz (31) yönetimindeki 58 BC 029 plakalı otomobil, Hurdacılar Sitesi'nden kavşağa çıkan Mustafa Keleş'in (66) kullandığı üç tekerlekli engelli motosikletiyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Keleş olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Keleş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Volkan Yılmaz ise ifadesine alınmak üzere karakola götürüldü. Olayda ölen Hüseyin Keleş'in engelli olmadığı, yaşlılık nedeni ile bu aracı kullandığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı engelli motosikleti sürücüsü öldüOtomobilin çarptığı engelli motosikleti sürücüsü öldüOtomobilin çarptığı engelli motosikleti sürücüsü öldüOtomobilin çarptığı engelli motosikleti sürücüsü öldü

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