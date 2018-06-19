Otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA) OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Sultan Kurt'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı. Kaza, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sumbas ilçesi Gaffarlı Köyünde oturan Sultan Kurt yolun karşısına geçmeye çalışırken, Ömer T. yönetimindeki 42 NB 357 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından ağır yaralanan Kurt, Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Kurt, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak otomobil şoförü Ömer T. gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

