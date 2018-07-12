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Otomobilin çarptığı hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM yolunda otomobilin çarptığı hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM yolunda otomobilin çarptığı hafif ticari araç takla attı, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM yolunun Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Asım Çetin (26) yönetimindeki 31 HIJ 739 plakalı otomobil, önünde giden Ziya Aras (41) yönetimindeki 22 FL 333 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Ticari aracın takla attığı kazada, otomobil sürücüsü Asım Çetin ile yanındaki Ramazan Çetin (52), Hayriye Çetin (51) ve diğer aracın sürücüsü Ziya Aras yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

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Otomobilin çarptığı hafif ticari araç takla attı: 4 yaralıOtomobilin çarptığı hafif ticari araç takla attı: 4 yaralıOtomobilin çarptığı hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

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