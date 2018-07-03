Otomobilin çarptığı iki kardeş yaşamını yitirdi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalan Evrim (9) ve ile kardeşi Ekin Ç. (8) yaşamını yitirdi, yanlarındaki kuzenleri Emine Y. (30) de ağır yaralandı.
Merkez Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne yolu 20'nci kilometresinde aracını yol kenarına park eden Emine Y., kuzenleri Evrim Ç. ve Ekin Ç. ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada R.T. yönetimindeki 33 AET 61 plakalı otomobil, yol ortasındaki Emine Y., Evrim ve Ekin Ç.'ye çarptı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan Evrim ve Ekin Ç. kardeşler, olay yerinde can verirken, ağır yaralanan Emine Y. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, güvenlik kameralarınca kaydedilirken, sürücü R.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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