Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Şahin (56), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Şahin'e ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir hemşire yaptı.
Kaza saat 20.00 sıralarında, Çıldır Mahallesi Sancar Kavşağı'nda meydana geldi. Hanım Şahin, iddiaya göre park halindeki iki aracın ortasından aniden çıkarak koşar adımlarla yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Celal Umut (27) yönetimindeki 48 VM 508 plakalı otomobil, duramayarak Şahin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hanım Şahin kafasını otomobilin ön camına vurup yaklaşık 5 metre savrularak beton zemine düştü. Kazayı gören polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yoldan geçen bir hemşire kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Hanım Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan polis, otomobil sürücüsü Celal Umut'u ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Alkolsüz olduğu belirlenen Celal Umut'un ifadesinde, "Yolumda devam ediyordum. Birden arabamın önüne çıktı. Nasıl yaşandı, oldu ve bitti anlayamadım" dediği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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