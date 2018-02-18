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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 20:25 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı Hamide Bayraktar (62) hayatını kaybetti.

YAKAKENT (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı Hamide Bayraktar (62) hayatını kaybetti.
Kaza Yakakent ilçesi Kozköy mevkiinde meydana geldi. Erman K. yönetimindeki 55 TB 294 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde sürüklenerek yolun kenarında bulunan Hamide Bayraktar'a çarptı. Ağır yaralanan bayraktar, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Erman K. ise Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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