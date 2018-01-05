Otomobilin çarptığı kadın öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Maşuka Okumuş (72), öldü.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, D-130 karayolu Hisareyn mevkiinde meydana geldi. Yeşim Avcı yönetimindeki 34 LD 9341 plakalı otomobil, üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Maşuka Okumuş'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Maşuka Okumuş'u Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Okumuş hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Sürücü Yeşim Avcı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
FOTOĞRAFLI
İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti: İtiraf etti, tutuklandı
DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!
Diyarbakır'da alarm! 900 polis katılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız gazeteciyi fena azarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!
ABD Rusya'yı açık açık tehdit etti: Bedelini ödeyecek
Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu
Yorum: Ankara'nın hoşlanmadığı karar
Siz bir de onun sevgilisini görün!
Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı
Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum