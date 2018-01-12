Otomobilin çarptığı kadın, öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ayten Kocabaş (56), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, D-100 karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Bülent E. yönetimindeki 81 ER 622 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Kocabaş'a çarptı. Ağır yaralanan Kocabaş, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayten Kocabaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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