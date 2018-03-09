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Otomobilin çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

ORDU'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Esra Odabaşı(26), hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı kadın öldü

Ali YAZAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Esra Odabaşı(26), hayatını kaybetti.
Kaza, Altınordu ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan meydana geldi. Feridun Yılmaz yönetimindeki 34 NR 1068 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Esra Odabaşı'na çarptı. Kazada ağır yaralanan Odabaşı, olay yerine çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yılmaz, polis tarafından gözaltına alındı.

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