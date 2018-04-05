Otomobilin çarptığı kadın öldü

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Yüceler mevkisinde meydana gelen kazada, A.Y.’nin kullandığı 52 LF 053 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mukaddes Bayrak’a(57) çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mukaddes Bayrak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.