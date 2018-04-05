HABER

Otomobilin çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 20:11 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı bir kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Yüceler mevkisinde meydana gelen kazada, A.Y.’nin kullandığı 52 LF 053 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mukaddes Bayrak’a(57) çarptı.

Otomobilin çarptığı kadın öldü

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı bir kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Yüceler mevkisinde meydana gelen kazada, A.Y.’nin kullandığı 52 LF 053 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mukaddes Bayrak’a(57) çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Mukaddes Bayrak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı kadın öldü

Otomobilin çarptığı kadın öldü

Otomobilin çarptığı kadın öldü

Teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktıTeröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı
YouTube'un merkezine silahlı saldırıYouTube'un merkezine silahlı saldırı
AK Parti'den müthiş iddia!AK Parti'den müthiş iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine onu yiyin

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine onu yiyin

Kayseri'de korkunç olay! 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Kayseri'de korkunç olay! 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Böyle hayata döndürdüler

Böyle hayata döndürdüler

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.