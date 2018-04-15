Otomobilin çarptığı kadın öldü

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Şennur Acur (58), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Anıl Avşar (23) idaresindeki 34 LZ 9774 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şennur Acur'a çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şennur Acur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerindeki kalabalıktan korkan sürücü Anıl Avşar, kazanın ardından İstasyon Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, Anıl Avşar'ın ifadesini alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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