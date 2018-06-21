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Otomobilin çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 16:47 | Son Güncelleme

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, Engin Sönmez (55), yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı kadın öldü

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Fatsa ilçesinde, Engin Sönmez (55), yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Samsun- Ordu yolunun Dolunay kavşağında meydana geldi. Necmettin K. yönetimindeki 52 KE 687 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Engin Sönmez'e çarptı. Ağır yaralanan Sönmez, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Sönmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtartılamadı. Sürücü Necmettin K., gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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