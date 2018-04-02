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Otomobilin çarptığı kadın öldü, biri çatıya savrulan 2 çocuk yaralandı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 20:33 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de bir otomobil, yolun kaldırım olmayan bölümünde anne ve 2 çocuğa çarptı.

Otomobilin çarptığı kadın öldü, biri çatıya savrulan 2 çocuk yaralandı (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine;
'Otomobil anne ve 2 çocuğuna çarptı; çocuklardan biri çatıya savruldu' başlıklı haberimizi kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz.DHA
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YENİDEN

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de bir otomobil, yolun kaldırım olmayan bölümünde anne ve 2 çocuğa çarptı. Kazada, anne ve oğlu yol ile bitişik olan binanın duvarına çarparken, diğer çocuk ise 1,5 metre yükseklikteki çatıya savruldu. Annenin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zümre A. yönetimindeki 34 ZK 4415 plakalı otomobil, Karasu Caddesi’nde sürücünün kontrolünden çıktı. Otomobil, bu sırada yolla bitişik olan ve kaldırımın olmadığı yerde yürüyen Zahide Baran (54) ve oğlu Bilal Baran (10) ile Medine Beyazıt'a (10) çarptı. Otomobilin çarptığı Zahide Baran ile oğlu Bilal Baran evin duvarına çarparak düşerken, Medine Beyazıt ise yolla bitişik olan ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki binanın çatısına savruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Ambulanslarla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’ne kaldırılan yaralılardan anne Baran, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan iki çocuğun ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Sürücünün gözaltına alındığı kaza anı bir otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı kadın öldü, biri çatıya savrulan 2 çocuk yaralandı (2)- YenidenOtomobilin çarptığı kadın öldü, biri çatıya savrulan 2 çocuk yaralandı (2)- YenidenOtomobilin çarptığı kadın öldü, biri çatıya savrulan 2 çocuk yaralandı (2)- YenidenOtomobilin çarptığı kadın öldü, biri çatıya savrulan 2 çocuk yaralandı (2)- Yeniden

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