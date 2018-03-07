Otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde, okul servisinden inip yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Eray Boran, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye köyünde okul servisinden inen 8 yaşındaki Eray Boran, yolun karşı tarafına geçmek istedi. Bu sırada çocuğa, karşı şeritten gelen Gökhan K.’nin kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Eray Boran hayatını kaybetti.

Jandarma, kazaya karışan otomobil sürücüsü Gökhan K.’yi gözaltına aldı.