Otomobilin çarptığı küçük kız yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Irak uyruklu 8 yaşındaki Zeynep, yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Tolgacan K. (23) yönetimindeki 34 BM 7893 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen soyadı öğrenilemeyen Irak uyruklu Zeynep'e çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Zeynep, ambulansa alındı. Annesinden ayrılmak istemeyen küçük kız, bir süre ağladı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, otomobil sürücüsü Tolgacan K.'yı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

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