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Otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 23:13 | Son Güncelleme

Niğde’de otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Niğde’de lise öğrencisi 15 yaşındaki Neslihan G.’ye Kömürcü köyü Küme 2 Evleri mevkisinde servisten indiği sırada B.G.

Niğde’de otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Niğde’de lise öğrencisi 15 yaşındaki Neslihan G.’ye Kömürcü köyü Küme 2 Evleri mevkisinde servisten indiği sırada B.G. yönetimindeki 38 FR 427 plakalı otomobil çarptı. Neslihan G. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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