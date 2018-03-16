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Otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 01:08 | Son Güncelleme

NİĞDE'de otomobilin çarptığı 15 yaşındaki lise öğrencisi Neslihan Gün, hayatını kaybetti.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de otomobilin çarptığı 15 yaşındaki lise öğrencisi Neslihan Gün, hayatını kaybetti.
Kaza, merkeze bağlı Kömürcü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Niğde'de taşamalı sistemle okuyan lise birinci sınıf öğrencisi Neslihan Gün'e servisten indiği sırada Bülent Tatcan yönetimindeki 38 FR 427 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan lise öğrencisi Gün, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Tatcan'ı gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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