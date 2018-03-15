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Otomobilin çarptığı liseli yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 16:14 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Taşkın Efil’in kullandığı 52 DY 988 plakalı otomobil, Akkuş Niksar Caddesi’nde 13.45’te yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Emirhan Tabakcı (17)’ya çarptı.Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan öğrenci, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobilin çarptığı liseli yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Taşkın Efil’in kullandığı 52 DY 988 plakalı otomobil, Akkuş Niksar Caddesi’nde 13.45’te yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Emirhan Tabakcı (17)’ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan öğrenci, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobilin çarptığı liseli yaralandı

Otomobilin çarptığı liseli yaralandı

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